07 августа, 23:21Происшествия
Два человека пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Первый инцидент произошел в городе Шебекино. FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль. Осколочные ранения грудной клетки, рук и ног получила женщина. Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшую в больницу. В результате этого же удара повреждения зафиксированы в частном доме – разрушена входная группа и выбито остекление.
Второе происшествие случилось в районе поселка Октябрьский Белгородского района. Там беспилотник ударил по автомобилю, за рулем которого находился мужчина. Водитель получил множественные слепые осколочные ранения тела. Ему оказали помощь в городской больнице Белгорода, после чего отпустили домой.
Ранее украинский дрон попал в многоквартирный дом в Керчи. В результате чего два человека погибли. Также поступала информация о еще одном пострадавшем.