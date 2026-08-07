Два человека пострадали из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Первый инцидент произошел в городе Шебекино. FPV-дрон атаковал припаркованный автомобиль. Осколочные ранения грудной клетки, рук и ног получила женщина. Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшую в больницу. В результате этого же удара повреждения зафиксированы в частном доме – разрушена входная группа и выбито остекление.

Второе происшествие случилось в районе поселка Октябрьский Белгородского района. Там беспилотник ударил по автомобилю, за рулем которого находился мужчина. Водитель получил множественные слепые осколочные ранения тела. Ему оказали помощь в городской больнице Белгорода, после чего отпустили домой.

Ранее украинский дрон попал в многоквартирный дом в Керчи. В результате чего два человека погибли. Также поступала информация о еще одном пострадавшем.