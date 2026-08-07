Сергей Собянин открыл новую эстакаду на шоссе Энтузиастов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин открыл новую эстакаду по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом. Движение уже запущено.

По словам мэра Москвы, объект улучшит транспортную доступность сразу трех районов города и подмосковной Балашихи, а также поможет сократить заторы на одном из самых загруженных участков магистрали.

"Здесь ни метро нет, ни трамвая. Жители давно просили построить трамвайные пути. Мы сделали все, чтобы сделать это даже раньше положенного срока. И я надеюсь, что осенью здесь уже будет запущен и первый трамвай. Так что это три хороших проекта для обустройства и района, и модернизации всей магистральной инфраструктуры Москвы", – добавил Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, проект включает строительство 3,6 километра дорог. В августе открыли 2,4 километра, в том числе шестиполосную эстакаду длиной 360 метров. До конца года планируется завершить строительство подземного пешеходного перехода, боковых проездов и съездов, а также новых трамвайных путей, которые соединят 3-ю Владимирскую улицу с улицей Сталеваров.

По оценкам специалистов, новая эстакада сможет пропускать более 80 тысяч автомобилей в сутки. В 2026–2028 годах в столице планируют построить еще 296 километров дорог, 46 искусственных сооружений и 53 пешеходных перехода.

Ранее Собянин рассказывал о строительстве первой линии высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет агломерации Москвы и Санкт-Петербурга. По его словам, это сократит время в пути и усилит туристические и трудовые потоки.

По его словам, проект не единственный и по поручению Владимира Путина ВСМ будет развиваться в сторону Нижнего Новгорода и Казани, а также ведутся переговоры о строительстве в направлении Минска, Воронежа и юга России.

