Собянин рассказал о реконструкции двух путепроводов в районе Покровское-Стрешнево

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В районе Покровское-Стрешнево идет реконструкция двух путепроводов над путями Рижского направления Московской железной дороги. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Один из них – 2-й Волоколамский путепровод, построенный в 1943 году. Его длина составляет около 95 метров. Обследование выявило серьезные дефекты сооружения, поэтому весной 2025 года началась его комплексная реконструкция.

Движение автомобилей и наземного городского транспорта не перекрывали: сначала работы велись на одной половине путепровода, сейчас – на второй. Движение по МЦД-2 также не прекращается – работы в зоне железнодорожных путей проводятся в технологические окна расписания поездов. Завершить реконструкцию планируется до конца 2026 года.

Параллельно полностью был обновлен соседний 2-й Волоколамский трамвайный путепровод, построенный еще в 1907 году. Последний раз его ремонтировали в 1970-х годах. Специалисты возвели четыре новые опоры и заменили пролетное строение методом надвижки. При этом сохранили исторические детали, в том числе восстановили старое чугунное ограждение с советской символикой.

С 2011 года в Москве реконструировано около 60 мостовых сооружений. Весной завершили Кузьминский путепровод, сейчас работы идут на Воробьевском, Ростокинском, Щелковском, Горбатом, Владимирском, Дангауэровском, Останкинском и других путепроводах.

Тем временем на участке трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе продолжается строительство и реконструкция дорог, включая путепровод через магистраль. Готовность объекта составляет 20%.

На объекте ежедневно работают более 300 человек и 60 единиц техники. Завершение работ планируется в 2027 году. Проект улучшит транспортную доступность районов Коммунарка, Южное и Северное Бутово, обеспечив сквозное движение и повысив связанность жилых кварталов.