05 августа, 14:57Происшествия
ФСБ задержала мужчину за съемку транспортных объектов в Пермском крае
Фото: depositphotos/Grigorenko
В Пермском крае задержан местный житель, подозреваемый в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
По данным ведомства, мужчина через интернет-мессенджер связался с сотрудником иностранных спецслужб. Выполняя его задание, он провел фотосъемку объектов транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности, после чего передал полученные сведения.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности россиянина.
Ранее силовики задержали в Крыму жителя Севастополя, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. По информации ФСБ, он передавал противнику сведения о российских военнослужащих и планировал установить визуальное наблюдение за автомобилями членов их семей. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, суд заключил задержанного под стражу.
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