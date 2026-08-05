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05 августа, 14:57

Происшествия

ФСБ задержала мужчину за съемку транспортных объектов в Пермском крае

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Пермском крае задержан местный житель, подозреваемый в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина через интернет-мессенджер связался с сотрудником иностранных спецслужб. Выполняя его задание, он провел фотосъемку объектов транспортной инфраструктуры и нефтеперерабатывающей промышленности, после чего передал полученные сведения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности россиянина.

Ранее силовики задержали в Крыму жителя Севастополя, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. По информации ФСБ, он передавал противнику сведения о российских военнослужащих и планировал установить визуальное наблюдение за автомобилями членов их семей. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, суд заключил задержанного под стражу.

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