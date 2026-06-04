Житель Севастополя задержан за передачу СБУ данных о российских военных

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Силовики задержали в Крыму 63-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ, передает ТАСС.

По данным спецслужбы, мужчину привлек к сотрудничеству сотрудник СБУ. Выполняя его задания, задержанный передавал украинской стороне сведения о военнослужащих Минобороны РФ и планировал установить визуальное наблюдение за автомобилями членов их семей.

На допросе он подтвердил, что был завербован через мессенджер WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), и рассказал о каналах связи и конкретных заданиях по сбору личных данных российских военнослужащих.

Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Суд заключил задержанного под стражу. В ФСБ вновь предупредили, что украинские спецслужбы активно ищут исполнителей противоправных деяний в интернете, соцсетях и мессенджерах.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Феодосии, который собрал данные о воздушном прикрытии критических объектов на полуострове и передал их украинским спецслужбам.

Собранные сведения противник использовал для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям российских военнослужащих. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена", он заключен под стражу.