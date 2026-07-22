Пассажирки метро нашли самого красивого машиниста Москвы

Фото: МАХ/"Москва 24"

Пассажирки столичного метро обратили внимание на плакат с сотрудником метрополитена по имени Илья и назвали его самым красивым машинистом. В пресс-службе Дептранса в беседе с Москвой 24 рассказали, что мужчина работает на Калужско-Рижской линии.

На оригинальном плакате был изображен машинист Илья, который управляет электропоездами и помогает новичкам быстрее разобраться в профессии. Но москвички решили доработать изображение и "расстегнули" его рубашку, пофантазировав, как выглядит открытый торс машиниста.

"Машинист реальный, <...> форменная одежда тоже настоящая. В оригинале плаката, конечно, рубашка застегнута. Но подтверждаем, что наши машинисты в отличной физической форме! Всех ждем в команду Московского транспорта!" – рассказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что в электродепо "Солнцево" началось обучение 60 машинистов, которым предстоит работать на новых поездах "Москва-2026" Рублево-Архангельской линии метро. Обучение проходит на специальном учебном составе, где машинисты не только знакомятся с устройством поезда, но и отрабатывают практические навыки управления.

