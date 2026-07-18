Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил о начале строительства двух станций Бирюлевской линии метро – "Липецкой" и "Лебедянской". Об этом мэр написал в своем канале в MAX.

На обеих площадках специалисты уже создают форшахты и возводят ограждающие конструкции. Например, на "Липецкой" готовятся к прокладке новой сети дождевой канализации и временной автомобильной дороги на период стройки, а также ведут вынос инженерных коммуникаций. Для возведения "Лебедянской" расширят объездную дорогу, ведущую на дублер Липецкой улицы.

Также планируется благоустройство прилегающих к станциям территорий – там уложат новый асфальт и выполнят озеленение.

Сейчас работы развернуты на восьми из десяти запроектированных станций линии. Активно строятся шесть, включая "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Луганскую" и "Каспийскую". В свою очередь, на площадках будущих станций "Москворечье" и "Бирюлево" ведется подготовка территорий.

По словам градоначальника, первый участок Бирюлевской линии "ЗИЛ – Курьяново" планируется завершить в 2028 году, второй – "Курьяново – Бирюлево" – в 2029-м.

Новая линия свяжет Большую кольцевую, Троицкую и Замоскворецкую ветки, а также Московское центральное кольцо и Павелецкое направление МЖД. Ее строительство улучшит транспортное обслуживание более миллиона жителей, что соответствует целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Параллельно с этим специалисты продолжают возведение станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии метро, которая будет находиться на территории одноименной бывшей промзоны.

Станция возводится открытым методом на перегоне между "Кожуховской" и "Печатниками". Специалисты в рамках данного проекта построят две береговые платформы и два наземных вестибюля. Работы будут завершены в 2030 году.