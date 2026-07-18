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18 июля, 12:02

Политика

Москвичи смогут проголосовать на выборах депутатов онлайн на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители столицы получат возможность дистанционно отдать голос на выборах в Госдуму и муниципальных депутатов района Щукино, которые состоятся в сентябре 2026 года, через портал mos.ru. Об этом сообщил портал мэра и правительства города.

Онлайн-голосование будет доступно круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20-го числа. Для участия не нужно заранее подавать заявку. Причем находиться в Москве в дни выборов необязательно. Достаточно зайти на страницу голосования с устройства, подключенного к интернету, авторизоваться через свою учетную запись на mos.ru и подтвердить вход. Участвовать смогут совершеннолетние избиратели с постоянной регистрацией в столице и полной учетной записью на портале.

После авторизации система выдаст два анонимных электронных бюллетеня: один для выбора партии, второй – для кандидата по одномандатному округу. Жители района Щукино также получат третий бюллетень для голосования за муниципальных депутатов. Выбор подтверждается нажатием кнопки "Проголосовать". После этого голос зашифруется несколькими алгоритмами и отправится в блокчейн – цепочку данных, обеспечивающую неизменность и прозрачность хранения сведений.

Горожанам рекомендуют заранее проверить доступность соответствующих возможностей с помощью специального сервиса в личном кабинете на портале.

Помимо онлайн-формата, проголосовать можно будет на избирательных участках Москвы. Они будут работать с 08:00 до 20:00 18, 19 и 20 сентября. На участках установят терминалы, подключенные к столичной системе электронного голосования. Благодаря этому москвичи смогут сделать выбор на любом удобном участке. Для очного голосования потребуется постоянная регистрация в столице, совершеннолетие и паспорт.

В середине июля ЦИК завершил прием документов от всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму. Среди них "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Родина", Партия прямой демократии и "Зеленые". Все они освобождены от сбора подписей избирателей и теперь переходят к этапу регистрации списков.

Одновременно с этим к концу подошел и прием документов от кандидатов, выдвигающихся в порядке самовыдвижения. Всего по одномандатным округам документы подали 80 человек.

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