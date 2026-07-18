Дело возбудили после смертельного ДТП на остановке в Чебоксарах

Фото: телеграм-канал "УМВД России по г.Чебоксары"

Уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбудили против 18-летнего водителя, который врезался в остановку общественного транспорта с людьми в Чебоксарах. Об этом сообщила пресс-служба МВД Чувашии.

Авария произошла в пятницу, 17 июля, около 22:00 возле дома 36 по Московскому проспекту. Молодой человек за рулем Renault Logan съехал с проезжей части и въехал в остановочный павильон, где стояли люди. В результате погибла женщина, мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу.

В ведомстве уточнили, что освидетельствование не выявило у водителя признаков опьянения. Предварительно, из-за утомленного состояния он уснул за рулем. Сам молодой человек отказался давать объяснения о случившемся.

В свою очередь, в прокуратуре Чувашии добавили, что юноша получил водительские права чуть более месяца назад. Там же заверили, что к расследованию подключилась прокуратура Московского района Чебоксар, взявшая на контроль ход проверки.

"В ходе дальнейших проверочных мероприятий будут установлены подробные обстоятельства и причины происшествия", – заключили в надзорном ведомстве.

Другое ДТП ранее произошло на железнодорожном переезде станции Каликино в Нижегородской области. Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся составом и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В результате аварии никто не пострадал. Однако из-за ДТП задержались три поезда дальнего следования. В чатсности, состав № 32 сообщением Киров – Москва опоздал на 30 минут, поезд № 31 Москва – Киров – на 1 час 16 минут, а № 109 Новый Уренгой – Москва – на три часа.