Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 12:57

Происшествия

Дело возбудили после смертельного ДТП на остановке в Чебоксарах

Фото: телеграм-канал "УМВД России по г.Чебоксары"

Уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбудили против 18-летнего водителя, который врезался в остановку общественного транспорта с людьми в Чебоксарах. Об этом сообщила пресс-служба МВД Чувашии.

Авария произошла в пятницу, 17 июля, около 22:00 возле дома 36 по Московскому проспекту. Молодой человек за рулем Renault Logan съехал с проезжей части и въехал в остановочный павильон, где стояли люди. В результате погибла женщина, мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу.

В ведомстве уточнили, что освидетельствование не выявило у водителя признаков опьянения. Предварительно, из-за утомленного состояния он уснул за рулем. Сам молодой человек отказался давать объяснения о случившемся.

В свою очередь, в прокуратуре Чувашии добавили, что юноша получил водительские права чуть более месяца назад. Там же заверили, что к расследованию подключилась прокуратура Московского района Чебоксар, взявшая на контроль ход проверки.

"В ходе дальнейших проверочных мероприятий будут установлены подробные обстоятельства и причины происшествия", – заключили в надзорном ведомстве.

Другое ДТП ранее произошло на железнодорожном переезде станции Каликино в Нижегородской области. Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся составом и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В результате аварии никто не пострадал. Однако из-за ДТП задержались три поезда дальнего следования. В чатсности, состав № 32 сообщением Киров – Москва опоздал на 30 минут, поезд № 31 Москва – Киров – на 1 час 16 минут, а № 109 Новый Уренгой – Москва – на три часа.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика