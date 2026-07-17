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17 июля, 16:42

Происшествия

Подросток пострадал в ДТП с питбайком в Истре

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Питбайк и легковое авто столкнулись в городском округе Истра. В результате пострадали 16-летний юноша и 23-летняя женщина-водитель, сообщила пресс-служба подмосковной полиции в MAX.

Авария произошла на автодороге ММК – Аносино – Павловская Слобода. По предварительным данным, подросток, управляя питбайком, выезжал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с машиной.

В результате оба участника ДТП были госпитализированы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее смертельное ДТП произошло в районе подмосковного Можайска. На 98-м километре автодороги М-1 "Беларусь" грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen, в результате погибли 3 человека. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ход расследования взяла под контроль прокуратура.

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