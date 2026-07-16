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16 июля, 15:11

Происшествия

До 3 человек выросло число погибших в ДТП в Подмосковье

Фото: Москва 24

Число погибших в результате аварии с участием грузовика в Подмосковье увеличилось до 3. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Как уточнили в ведомстве, в больнице от полученных травм скончался еще один пассажир легкового автомобиля. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

39-летнему подозреваемому в ближайшее время предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Ход расследования и установление всех обстоятельств ДТП взяла под контроль Можайская городская прокуратура.

Инцидент произошел утром 16 июля в районе подмосковного Можайска. На 98-м километре автодороги М-1 "Беларусь" грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen. На месте скончались водитель и один из пассажиров легковушки.

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