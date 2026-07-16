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16 июля, 09:15

Происшествия

Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Два человека погибли в результате ДТП в районе подмосковного Можайска: грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла утром 16 июля на 98-м километре автодороги М1 "Беларусь". Водитель и один из пассажиров легковушки погибли, второй пассажир с травмами доставлен в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законом.

Ранее микроавтобус упал с обрыва в городском округе Яань китайской юго-западной провинции Сычуань. В результате ДТП погибли 6 человек, еще 11 получили травмы. Один из выживших находится в тяжелом состоянии, остальные десять получили легкие травмы.

Всего в микроавтобусе находилось 17 пассажиров. По предварительной версии, транспорт на полном ходу врезался в дорожное ограждение, после чего рухнул с обрыва на обмелевшее русло реки.

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