Новое здание отдела полиции появится в районе Проспект Вернадского

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Проспект Вернадского продолжается строительство трехэтажного административного здания для сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба Градостроительного комплекса столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Работы ведутся на улице Лобачевского, земельный участок 50. Возведение объекта, площадь которого составит порядка 6,4 тысячи "квадратов", реализуется в рамках программы "Безопасный город" за счет средств городского бюджета.

"Строители завершают бетонирование фундаментной плиты, после чего приступят к устройству вертикальных конструкций подземной части. Завершить работы на объекте намечено в 2027 году", – отметил Ефимов.

Согласно проекту, фасад здания будет оформлен керамическими панелями и металлическими кассетами холодных серебристых оттенков. Выразительный объем добавит горизонтальное рифление отделки, а ярким акцентом станет угловая часть навесного стеклянного фасада. Там панели будут крепиться под разными углами друг к другу.

В свою очередь, внутренняя планировка продумана с учетом функциональности и комфорта. Как отметил руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров, в здании предусмотрены кабинеты для работы полицейских, комнаты приема граждан, помещения дежурной части, а также конференц-залы, предназначенные для совещаний и торжественных мероприятий. Кроме того, здесь будет оборудован тренажерный зал, стрелковая галерея с девятью рубежами, медицинский пункт и отапливаемый гараж, доступный из внутренних помещений. В средней части объекта разместится крытый внутренний двор с площадкой для построения подразделений.

Как отметили в пресс-службе Градостроительного комплекса столицы, оптимальное расположение здания на участке и панорамное остекление обеспечат качественную инсоляцию помещений, а двухсветные внутренние пространства и продуманная отделка создадут дополнительный комфорт для сотрудников. В соответствии с поручением Сергея Собянина в мегаполисе особое внимание уделяется качеству строительства объектов безопасности и правопорядка.

В свою очередь, в Мосгосстройнадзоре добавили, что специалисты "Контроля Москвы" будут курировать проект от начальной стадии до сдачи объекта. На всех этапах строительства ведомство будет осуществлять контроль и надзор. В частности, во время ближайшей выездной проверки инспекторы оценят выполненный конструктив подземной части на соответствие проектной документации.

Территорию около здания комплексно благоустроят. Здесь оборудуют воркаут-площадку и создадут озелененную зону отдыха с липами, кленами, туями, сиренью и другими деревьями и кустарниками.

Еще одно здание для отдела полиции построят в районе Чертаново Центральное. Его возведут в рамках Адресной инвестиционной программы. Площадь объекта превысит шесть тысяч квадратных метров. В здании обустроят специальные помещения для содержания задержанных, зоны боевой и служебной подготовки, тылового обеспечения и другие функциональные пространства.