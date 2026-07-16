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16 июля, 21:03

Политика

МИД РФ выразил обеспокоенность из-за военного сотрудничества Южной Кореи с НАТО

Фото: 123RF.com/3dgenerator

Россия обеспокоена шагами Южной Кореи по углублению сотрудничества НАТО в военной сфере. Об этом сказано в сообщении МИД РФ по итогам встречи заместителя главы ведомства Андрея Руденко и посла Республики Корея (РК) в Москве Ли Сок Пэ.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что такое сотрудничество может навредить безопасности России. МИД РФ заявил о "недопустимости превращения РК в фактическую соучастницу процесса качественного и количественного перевооружения НАТО, открыто провозгласившей подготовку к войне с Россией".

Ранее официальный представитель министерства Мария Захарова высказала мнение, что Североатлантический альянс рассматривает сдерживание России как экзистенциальную и системную задачу. По ее словам, это происходит, несмотря на отсутствие признаков готовящегося нападения.

Она отметила противоречие в позиции членов блока. С одной стороны, входящие в Альянс государства признают отсутствие каких-либо признаков агрессивных намерений со стороны РФ, с другой – фиксируют противостояние с Москвой на экзистенциальном и системном уровнях.

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