Депутат Драпеко выступила против запрета зарубежного кино в России

Западное кино формирует у молодежи нереалистичные ожидания от жизни, выяснили российские ученые. На чем основаны такие выводы и стоит ли запрещать подобные фильмы, разбиралась Москва 24.

Жить как в кино?

У молодежи сформировался перечень психоэмоциональных проблем, которые связаны с просмотром зарубежных фильмов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование Новгородского государственного университета (НовГУ), в котором приняли участие более 400 студентов.

Выяснилось, что западную кинопродукцию смотрят 96% респондентов, из которых 48% делают это "очень часто". Восточный кинематограф интересует порядка 70%, но постоянно с ним знакомятся 23%.

Студенты назвали несколько психоэмоциональных последствий, которые, по их мнению, возникли после просмотра этих картин. Лидирует в списке формирование нереалистичных ожиданий от жизни: 30,5% респондентов признались, что начинают сравнивать себя с идеализированными экранными героями. Среди других популярных ответов перфекционизм и чрезмерная самокритика (9,4%), синдром самозванца и неуверенность в собственных силах (9%), страх неудач и сложности с принятием решений (6,8%), а также проблемы с самоидентификацией (5,8%).

В целом большинство опрошенных (55%) оценили влияние западных фильмов как незначительное, однако 32% признались, что считают его мощным. Еще 11% вообще не чувствуют на себе никакого воздействия после просмотра таких картин.

При этом эффект восточной кинопродукции, по словам профессора кафедры педагогики НовГУ Михаила Певзнера, имеет свою специфику.





Михаил Певзнер профессор кафедры педагогики НовГУ Здесь респонденты чаще всего жалуются на эмоциональную перегрузку (16,7%) и избыточную ответственность вкупе со страхом отступить от традиций (14%). Также просмотр таких фильмов может приводить к излишней закрытости и страху проявить эмоции (11,6%) и даже к пониженной способности к адаптации в динамичной среде (6,3%).

При этом большая группа участников либо не смогла ответить на вопрос о влиянии на них восточного кино (37,8%), либо уверена, что оно не вызывает никаких психоэмоциональных проблем (12,1%).

Исследователи подчеркнули, что зарубежное кино обладает и мощным созидательным потенциалом. Фильмы могут стать своеобразной "школой выживания", что позволяет зрителю справляться с непростыми ситуациями. Также западные картины не разрушают традиционные ценности, а расширяют культурный кругозор молодежи и способствуют осмыслению глобальных вызовов.

Тем временем в Госдуме обсуждают меры поддержки российского кинематографа.К примеру, в прокате может появиться обязательная доля отечественных фильмов, рассказала ранее глава комитета нижней палаты по культуре Ольга Казакова. Она отметила, что параметры нововведений предстоит определить совместно с правительством и представителями киноиндустрии.

Кроме того, ранее Владимир Путин поручил Госдуме до 25 сентября 2026 года подготовить и принять в приоритетном порядке законопроекты о поддержке российского кино и регулировании проката иностранных фильмов.

Учить, а не ограждать

Не все фильмы влияют на психику одинаково, обратила внимание в разговоре с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

По ее мнению, кино сильно воздействует в основном на эмоциональную сферу зрителя, а не его разум.

"Фильмы способны возбуждать, романтизировать, угнетать – все это правда. Поэтому необходимо отсматривать картины для рекомендации разным возрастным категориям. Для этого в министерстве культуры работают экспертные советы", – отметила парламентарий.

Также депутат выступила за продолжение и расширение подобных научных исследований, чтобы принимать решения с опорой на объективные данные.





Елена Драпеко первый зампред комитета Госдумы по культуре Однако я не согласна с тем, что детей и молодежь надо ограждать от сцен насилия, войны и чего-то негативного. Искусство для того и нужно, чтобы тренировать психику, для этого оно зародилось – чтобы готовить к будущей реальной жизни, а не выдуманной сказке.

Она привела в пример древние племена, которые разыгрывали сцены охоты у костра. Это была репетиция реальной жизни, отметила Драпеко.

Также она напомнила о понятии катарсиса – очищения через сострадание. Когда происходит сопереживание героям (плач, злость вместе с ними), душа совершенствуется. Поэтому нельзя забывать о воспитательной роли искусства, подчеркнула депутат.

"Что касается запретительных мер по отношению к западному или восточному кино, думаю, они чрезмерны. Министерство культуры и экспертные советы должны определять, что показывать и каким возрастным категориям, давать маркировку 16+, 6+ и так далее. Ограничения должны быть разумными и профессиональными, а не запретительными", – резюмировала Драпеко.

В то же время врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова в разговоре с Москвой 24 предположила, что проведение подобного исследования не вслепую, а с учетом индивидуальных психологических характеристик каждого участника, вероятно, дало бы другие результаты.

"Одно и то же кино действует на аудиторию по-разному. Например, я могу посмотреть "Гарри Поттера" и остаться вполне рациональным и осознанным человеком. А какой-нибудь впечатлительный, эмоциональный подросток, который и так склонен жить в мире грез и фантазий, глядя на подобное, уносится в сказку, где все возможно, где он идеальный герой", – пояснила она.





Елизавета Жесткова врач-психиатр, психотерапевт Для него это становится не просто развлечением, а способом ухода от действительности, повседневных трудностей, несовершенства собственной жизни. Он начинает фантазировать о том, что недостижимо, и чем больше погружается в этот мир, тем сложнее ему возвращаться обратно.

Увлечение фантазийным кино может все больше отдалять такого человека от жизни, необходимости решать проблемы, строить отношения и справляться с трудностями. Постепенно формируется искаженное представление о мире и собственных возможностях. Иллюзии же могут подпитывать синдром самозванца, завышенные ожидания от жизни, разочарование, а в тяжелых случаях – депрессивные состояния, объяснила Жесткова.

"Но если речь идет о человеке вполне осознанном, критически мыслящем, даже если он достаточно молод, подобные фильмы не нанесут ему никакого вреда. Он способен отделять вымысел от реальности и не строить свою жизнь по лекалам киносценариев", – уточнила специалист.

Психика таких людей устойчива: они фильтруют информацию и способны проанализировать увиденное, заключила она.

