Поезд Москва – Махачкала столкнулся с грузовиком в Дагестане

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Следовавший из Москвы в Махачкалу пассажирский поезд столкнулся в Дагестане с "Камазом". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Авария произошла в Бабаюртовском районе, в селе Бабаюрт. Поезд и машина столкнулись на переезде.

По предварительной информации, пострадал водитель грузовика. На место выехал заместитель начальника 16-й пожарно-спасательной части и один пожарный расчет. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее пассажирский поезд столкнулся с трактором на железнодорожном переезде в Дагестане. Состав следовал из Москвы в Дербент.

В результате аварии никто не пострадал. Ни пассажиры, ни члены локомотивной бригады за медицинской помощью не обращались.