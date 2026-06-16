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16 июня, 16:41

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AP: девять человек погибли при столкновении грузового поезда и автобуса в Зимбабве

Девять человек погибли при столкновении грузового поезда и автобуса в Зимбабве

Фото: 123RF.com/joseh51

Автобус столкнулся с грузовым поездом на юге Зимбабве, погибли 9 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Среди погибших оказались 2 детей. Еще по меньшей мере 25 человек пострадали.

Как пояснил представитель Национальных железных дорог страны, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не остановился и не проверил путь перед железнодорожным переездом.

Ранее в Бельгии школьный автобус также столкнулся с поездом на железнодорожном переезде. Авария произошла в коммуне Буггенхаут в Восточной Фландрии. Всего в автобусе в момент ДТП находились 7 детей.

До этого 5 человек погибли при столкновении поездов в Индонезии. По данным СМИ, поезд дальнего следования протаранил задний вагон пригородной электрички, предназначенный для женщин.

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