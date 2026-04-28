28 апреля, 02:43

AFP: 5 человек погибли при столкновении поездов в Индонезии

Фото: ТАСС/EPA/MAST IRHAM

При столкновении поездов в индонезийском городе Бекаси к востоку от Джакарты погибли 5 человек, десятки получили ранения. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По данным СМИ, ЧП произошло на станции "Бекаси-Тимур" 27 апреля. Поезд дальнего следования протаранил задний вагон пригородной электрички, предназначенный для женщин.

Представитель железнодорожного оператора Франата Вибово изначально сообщал о двух погибших. По данным AFP, под завалами остаются четыре человека, спасатели продолжают разбор конструкций.

Ранее 1 человек погиб и 30 пострадали в результате столкновения двух поездов в Перу. По данным местной полиции, погибшим оказался машинист одного из поездов. Всех пострадавших пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.

