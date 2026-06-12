CBS News: США и Иран могут подписать меморандум на следующей неделе

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Соединенные Штаты и Иран могут подписать меморандум об урегулировании конфликта в начале следующей недели. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

При этом, по данным агентства Bloomberg, подписание может состояться с 15 по 17 июня, в дни проведения саммита G7 во Франции.

В свою очередь, агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума указывает, что иранские власти требуют разблокировать 12 миллиардов долларов из замороженных активов. Также речь идет о снятии морской блокады и приостановке санкций на продажу нефти.

В случае выполнения данных условий, Иран и США проведут в течение 60 дней переговоры по ядерной тематике.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении конфликта, однако стороны должны еще подписать соответствующие документы. Глава Белого дома допустил, что сделка может быть заключена в предстоящие выходные в Европе.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными слова президента США о времени и месте подписания соглашения. Он подчеркнул, что Тегеран пока ничего окончательно не согласовал.

Позже СМИ со ссылкой на Багаи сообщили, что текст меморандума о взаимопонимании с США практически согласован в своих основных пунктах.