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12 июня, 06:55

Политика

МИД Ирана назвал текст соглашения с США почти завершенным

Фото: depositphotos/lkpro

Текст меморандума о взаимопонимании с США практически согласован в своих основных пунктах. Об этом сообщает издание Press TV со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

"Проблема заключается в том, что противоречивая позиция США всегда вызывала сбои в этом процессе", – добавил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении конфликта, однако стороны должны еще подписать соответствующие документы. Глава Белого дома допустил, что Штаты и Иран могут заключить сделку в предстоящие выходные в Европе. В настоящее время идет финализация документов.

Позже Багаи назвал спекулятивными слова президента США о времени и месте подписания соглашения. Он подчеркнул, что Тегеран пока ничего окончательно не согласовал.

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