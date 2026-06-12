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Reuters: МИД Ирана назвал спекуляциями сообщения о мирном соглашении

В Иране назвали спекуляциями слова Трампа о мирном соглашении

Фото: depositphotos/javarman

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал спекулятивными слова президента США Дональда Трампа о времени и месте подписания соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Об этом со ссылкой на иранские СМИ пишет Reuters.

"Сообщения о времени и месте подписания соглашения остаются спекулятивными и еще ничего не было окончательно согласовано", – подчеркнул Багаи.

Ранее Трамп заявил, что США и Иран договорились о прекращении конфликта, однако стороны должны еще подписать соответствующие документы. По его словам, Штаты и Иран могут заключить сделку в предстоящие выходные в Европе.

Американский лидер выразил уверенность, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи одобрил условия мирного соглашения. В рамках договоренностей Тегеран обязался не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие, а США немедленно снимут морскую блокаду.

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