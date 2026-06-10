Офис премьера Израиля жестко ответил Эрдогану на обвинения в дестабилизации региона

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Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху жестко ответил на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего Тель-Авив в дестабилизации региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцелярии Нетаньяху.

Ранее Эрдоган указывал, что политика Израиля на Ближнем Востоке стала угрожать национальной безопасности государства. Также турецкий президент заявил, что именно "преступная сеть" Нетаньяху из-за своих ударов по Ливану и Сирии довела ситуацию до такой точки.

"Антисемитский диктатор Эрдоган, совершающий геноцид против курдов, поддерживающий террористическую организацию ХАМАС, угнетающий собственный народ и заключающий в тюрьму политических оппонентов, – последний, кто может проповедовать мораль Государству Израиль", – указали в канцелярии Нетаньяху.

Кроме того, Тель-Авив продолжит решительно действовать против Ирана и его сил, которые, по мнению еврейского государства, угрожают региону и всему миру.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и базы США в регионе. В это же время Россия призывала Совет безопасности ООН сфокусироваться на дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Ирана и прекратить "подливать масла" в огонь.

