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01:35

Политика

Лавров заявил, что США не знают, как выйти из конфликта с Ираном

Фото: kremlin.ru

Соединеннные Штаты испытывают дискомфорт от ситуации с Ираном и не знают, как из нее выйти. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"Президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп на каком-то этапе говорил, что "мы уничтожим Иран как цивилизацию". Это достаточно крутой замах. То, что эта цель недостижима, никаких сомнений ни у кого не вызывает", – указал глава МИД.

Лавров отметил, что российская сторона поддерживает усилия по ведению диалога между США и Ираном, который "худо-бедно идет". Вместе с тем именно США предстоит отвечать за последствия агрессии в отношении республики, подчеркнул министр.

Ранее Трамп заявил, что предварительное мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнуто уже в предстоящие выходные. Он рассказал, что консультации между США и Ираном проходят довольно успешно.

По данным СМИ, проект соглашения между Ираном и США включает продление режима прекращения огня на 60 дней. Стороны подпишут "Меморандум о взаимопонимании", который будет действовать указанный срок и может быть продлен по взаимному согласию. Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить его от мин.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Трамп допустил заключение сделки с Ираном уже в ближайшие выходные

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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