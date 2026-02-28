Фото: AP Photo/Uncredited

Израиль зафиксировал запуск ракет со стороны Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны еврейского государства.

Утверждается, что силы ПВО начали работу по перехвату. По данным СМИ, незадолго до этого население Израиля получило уведомление на мобильные телефоны и вероятности скорого объявления тревоги. Жителям предписано перейти в укрытия.

Как пишет РИА Новости, над Тель-Авивом заметен поднимающийся столб дыма.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении призвал жителей страны к стойкости в "ближайшие дни" из-за начавшейся операции против Ирана.

"В ближайшие дни в рамках операции "Рык льва" от нас всех потребуется выносливость и стойкость. Вместе мы будем стоять, вместе мы будем сражаться, и вместе мы обеспечим вечность Израиля", – сказал политик.

Он считает, что совместная операция с США должна создать условия для того, чтобы иранский народ "взял судьбу в свои руки".

По данным газеты The Wall Street Journal, вооруженные силы США и Израиля планируют вести "интенсивные атаки" против Исламской Республики на протяжении нескольких дней. Телекомпании CNN в американской администрации указали, что Соединенные Штаты бьют по военным целям в Иране.

Израиль и США нанесли удары по Ирану утром 28 февраля. После этого в Исламской Республике объявили чрезвычайное положение.

Кроме того, Израиль, Иран и Ирак закрыли свое воздушное пространство. В связи с этим российские авиакомпании проработали обходные маршруты полета для безопасности выполнения рейсов в страны Персидского залива.

Американский президент Дональд Трамп указал, что целью операции в Иране стала защита народа США. По его словам, угрозы со стороны иранского режима должны быть устранены.