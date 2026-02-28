ВВС Афганистана нанесли серию ударов по военным объектам в Пакистане

Фото: AP Photo/Wahidullah Kakar

Военно-воздушные силы Афганистана в ночь на 28 февраля вновь атаковали военную инфраструктуру Пакистана. Это следует из заявления Минобороны Афганистана в соцсети Х.

По данным ведомства, в результате были разрушены военные базы в Мираншахе и Спин-Ваме, что привело к серьезным потерям среди пакистанской армии. В министерстве уточнили, что удары были нанесены в ответ на "постоянные воздушные вторжения" со стороны Пакистана.

Также, как сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на источники, военные Афганистана сбили пакистанский истребитель в афганской провинции Нангархар. В результате пилот воздушного судна был взят в плен.

Вооруженные столкновения между пакистанскими и афганскими военными начались 26 февраля в 6 приграничных зонах и вблизи границы Дюранда. Авиация Пакистана атаковала военную инфраструктуру, а силы Афганистана начали контрнаступление в восточных провинциях.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф после этого сообщил о начале войны с Афганистаном, обвинив афганских властей в "экспорте терроризма" в другие государства.

27 февраля бои на границе между Афганистаном и Пакистаном продолжились. В частности, удар был нанесен по военной базе пакистанской армии в районе города Наушера в провинции Хайбер-Пахтунхва.

По предварительным данным, число убитых военных Афганистана в ходе столкновений с Пакистаном выросло до 331, свыше 500 солдат получили ранения. Кроме того, ликвидировано 104 афганских блокпоста, еще 22 были взяты под контроль. Также Пакистану удалось поразить более 163 единиц военной техники.

