Пакистан заявил об увеличении потерь Афганистана убитыми до 331 человека

Фото: 123RF.com/argus456

Число убитых военных Афганистана в ходе столкновений с Пакистаном выросло до 331, свыше 500 солдат получили ранения. Об этом сообщил пакистанский министр информации Аттаулла Тарар в соцсети X.

Он также рассказал, что за время боев было нанесено около 37 авиаударов по объектам Афганистана. Кроме того, ликвидировано 104 афганских блокпоста, еще 22 были взяты под контроль. Также Пакистану удалось поразить более 163 единиц военной техники, в том числе танки, бронетранспортеры и артиллерию.

Вооруженные столкновения между военными Пакистана и Афганистана начались 26 февраля сразу в шести приграничных зонах и вблизи границы Дюранда. Пакистанская авиация нанесла удары по военной инфраструктуре, а афганские силы начали контрнаступление в восточных провинциях.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что теперь началась война с Афганистаном. Также он обвинил афганские власти в "экспорте терроризма" в другие государства.

27 февраля бои на границе между Афганистаном и Пакистаном продолжились. В частности, удар был нанесен по военной базе пакистанской армии в районе города Наушера в провинции Хайбер-Пахтунхва.

