Al Jazeera: США приняли участие в атаке Израиля на Иран

Фото: 123RF.com/agdbeukhof

Военно-воздушные силы США участвуют в нанесении ударов по Ирану. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил американский чиновник.

Он уточнил, что целью операции стал "демонтаж иранского аппарата безопасности".

Как пишет New York Times со ссылкой на неназванные источники, американские должностные лица предполагают, что новая атака по Исламской Республике будет более масштабной, чем удары Штатов по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.

Один из собеседников рассказал, что десятки ударов а настоящее время наносятся по Ирану самолетами, которые базируются на военных объектах США на Ближнем Востоке, а также с одного или несколько авианосцев. При этом детали предполагаемой операции официально не раскрываются.

Тем временем американское посольство в Катаре из-за удара Израиля по Ирану перевело свой персонал в режим укрытия и рекомендовало всем гражданам Соединенных Штатов в стране поступить так же до дальнейшего уведомления, передает агентство Reuters.

При этом, указало СМИ со ссылкой на неназванного чиновника Минобороны Израиля, атака на Исламскую Республику планировалась несколько месяцев, дата начала операции была определена несколько недель назад. По данным агентства, целью ударов стали несколько министерств на юге Тегерана.

Тель-Авив нанес "превентивный" удар по Тегерану 28 февраля. В связи с этим в республике объявили чрезвычайное положение.

Израиль и Иран также закрыли свое воздушное пространство. Взлеты и посадки самолетов запрещены.