03:39

Происшествия

Аэропорт Бахрейна подвергся атаке БПЛА

Фото: телеграм-канал Baza

Международный аэропорт Бахрейна подвергся атаке беспилотника, был нанесен материальный ущерб. Об этом сообщает МВД страны.

В ведомстве уточнили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Системы ПВО Бахрейна сбили 45 ракет и 9 беспилотников, направленных из Ирана, с момента эскалации ситуации в регионе.

Ранее беспилотник атаковал международный аэропорт Дубая. Дрон взорвался около одного из терминалов. Руководство авиагавани начало эвакуацию пассажиров.

В результате удара БПЛА по аэропорту один человек погиб и еще семеро пострадали. Погибшим оказался гражданин страны Азии. Состояние пострадавших пока не уточняется.

Израиль совместно с США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в исламской республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран ответно атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил крупномасштабную атаку США и Израиля на Иран, а также удары Тегерана по территориям ОАЭ, Катара, Бахрейна и других стран региона. По его словам, нынешняя эскалация на Ближнем Востоке может запустить цепочку событий, которые никто не сможет контролировать.

МИД России осудил нападение США и Израиля на Иран

