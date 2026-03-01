Форма поиска по сайту

01 марта, 08:18

Технологии

В МВД заявили, что популярные мессенджеры стали площадками для сбыта наркотиков

Фото: depositphotos/tatsianama

Популярные мессенджеры и соцсети стали площадками, где происходит сбыт наркотиков и реализуется экстремистская деятельность. Такое мнение в интервью ТАСС высказал начальник экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенант полиции Вадим Казьмин.

Также Казьмин указал, что с помощью новых устройств, цифровых платформ и вредоносных программ крадутся личные сведения и деньги. Помимо этого, он обратил внимание, что вокруг криптовалюты и соответствующих бирж выстраивается платежная инфраструктура для легализации незаконно полученной прибыли.

Ранее в РФ начали вводиться ограничения в работе Telegram. Роскомнадзор объяснил , что мессенджер не выполняет требования российского закона. Например, было проигнорировано примерно 150 тысяч запросов Минцифры на удаление противоправного контента.

Кроме того, платформу обвинили в содействии незаконному распространению персональных данных россиян через сервисы "интернет-пробива".

Спустя время СМИ со ссылкой на источники, близкие к обсуждениям в профильных ведомствах, сообщили, что власти могут заблокировать Telegram в первых числах апреля.

Одной из причин стали якобы участившиеся случаи вербовки людей, в том числе детей, для совершения противоправных действий. В Роскомнадзоре сообщили, что ему нечего добавить к этой информации.

