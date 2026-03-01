Форма поиска по сайту

01 марта, 14:53

Культура

Замхудрука Театра кошек поддержал бездомных животных через "Моспитомец"

Фото: Мосфото

Заслуженный артист России, первый заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев сделал личное пожертвование в поддержку бездомных животных через сервис "Моспитомец".

Жест приурочен к Национальному дню кошек, который празднуется в России 1 марта. Все средства были равномерно распределены между 13 благотворительными инициативами в категории "Животные", представленными на mos.ru.

"Каждый бездомный питомец заслуживает тепла, заботы и любящего хозяина. Сервис "Моспитомец" выступает удобной цифровой платформой, позволяющей каждому желающему не только найти четвероногого любимца, но позаботиться о кошке или собаке, ожидающих свою семью. Достаточно сделать небольшой шаг ‒ и чья‑то жизнь изменится к лучшему", ‒ высказался Куклачев.

Московский театр кошек, известный своими оригинальными постановками с участием более 200 котов, неоднократно участвовал в благотворительных проектах. Например, недавно культурное учреждение взяло под опеку трех животных из зоны проведения спецоперации.

Сервис "Моспитомец" на портале mos.ru запустили в октябре 2025 года. Он направлен на помощь кошкам и собакам из городских приютов найти новый дом. На платформе собрана база данных с более чем тысячей социализированных питомцев из 13 столичных приютов. В каталоге можно увидеть фотографии животных и прочитать их подробные описания.

Ранее стало известно, что акция "Будка желаний", стартовавшая в преддверии 2026 года, помогла обрести дом более 20 собакам и кошкам из городских приютов.

За месяц горожане помогли более чем 30 питомцам. В прошлом месяце в Музей городского хозяйства передали около 32 килограммов сухого и консервированного корма, несколько лежанок и лекарства для животных. Все собранные подарки после завершения акции передали в приюты.

"Мой район. Место встречи": День кошек в России с Дмитрием Губерниевым

животныекультура

