Сильный туман ожидается в Москве и Подмосковье в ночь на 2 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сильный туман ожидается в ночь на понедельник, 2 марта, в Москве и Московской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час и до 09:00 по московскому времени 2 марта местами в Москве ожидается туман с видимостью 100–500 метров", – отметили в ведомстве.

Спасатели порекомендовали водителям снизить скорость, а также увеличить дистанцию и избегать резких маневров, включая обгоны и перестроения.

В Москве и Московской области продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за возможной гололедицы на дорогах. Предупреждение действует до 21:00 3 марта.

В марте в столице ожидаются две волны холода. Первое возвращение холодов ожидается с 4 по 6 марта. Затем, 7–8-го числа, будет потепление до положительных значений, но уже 9 и 10 марта в столице вновь похолодает.