АТР предложила теннисистам Медведеву и Рублеву два варианта вылета из Дубая

Фото: ТАСС/EPA/ALI HAIDER

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) предложила российским спортсменам Даниилу Медведеву и Андрею Рублеву два варианта покинуть Дубай, в котором многие туристы застряли из-за эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем. Об этом сообщает RT со ссылкой на Marca.

По информации издания, российским теннисистам предложили либо поехать в столицу Омана Маскат, либо перебраться в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Однако теннисисты решили пока остаться в Дубае.

28 февраля Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это Исламская Республика атаковала Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Одна из иранских ракет упала возле пятизвездочного отеля Fairmont The Palm в Дубае. Кроме того, беспилотник поразил знаменитый отель Бурдж-аль-Араб. Посетителей эвакуировали на улицу, информации о возможных пострадавших не было.

В ходе эскалации иранский БПЛА также атаковал терминал международного аэропорта Дубая. В результате один человек погиб и еще семеро пострадали.