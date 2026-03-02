Политолога Шульман заочно приговорили к году лишения свободы

Фото: ТАСС/Донат Сорокин (Екатерина Шульман признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Прокуратура Москвы заочно приговорила политолога Екатерину Шульман (признана иноагентом в РФ, включена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) к году исправительной колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Суд также на три года запретил Шульман заниматься распространением информации в интернете, вести онлайн-каналы и сайты.

Политолога признали виновной по части 2 статьи 330.1 УК РФ. Суд рассматривал уголовное дело в отсутствие обвиняемой, которая находится в розыске.

По данным прокуратуры, в течение года Шульман дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако она продолжала распространять материалы без соответствующего указания.

В конце марта 2025 года МВД РФ объявило Шульман в розыск. Из базы ведомства следует, что политолога разыскивали по статье Уголовного кодекса РФ, однако конкретное ее название не разглашалось.

В июле Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента. Ей была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, срок которого начнет исчисляться с момента задержания Шульман в России или с момента пересечения границы в случае экстрадиции.