Рейс в Москву вылетел из Дубая впервые почти за трое суток

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рейс в Москву впервые за почти трое суток вылетел из международного аэропорта Дубая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Перелет осуществляет компания Flydubai, уточнил представитель авиакомпании, добавив, что прибытие Boeing 737 Max 8 запланировано в московский аэропорт Внуково.

Кроме того, в Москву прилетел самолет из Абу-Даби.

Ранее из аэропорта Дубая вылетел первый с начала 2 марта пассажирский самолет. Маршрут борта пролегает до Самарканда.

Ограничения в полетах появились после введения закрытия воздушного пространства Израиля, Ирана и других стран Персидского залива. Меры были приняты после начала военной операции еврейского государства и США против исламской республики.

В настоящее время представители российских Минтранса, МИД, МЧС, Минэкономразвития, Росавиации, Российского союза туристической индустрии (РСТ), а также отечественных и зарубежных авиакомпаний уже приступили к работе по восстановлению полетов в страны Ближнего Востока.

В частности, стороны обсуждают слоты для выполнения рейсов с некоторыми ближневосточными аэропортами. Еще одним важным аспектом является ценовая политика.