Стилист Лисовец предложил ввести уроки стиля в школах

Фото: ТАСС/Егор Алеев

В российских школах необходимо ввести уроки стиля. Об этом заявил стилист Влад Лисовец в беседе с ТАСС.

Модный эксперт подчеркнул, что детям с раннего возраста нужно объяснять базовые правила внешнего вида для различных мероприятий. Кроме того, такие занятия помогут юному поколению сформировать понимание уместности образа.

"Мы должны детям в школе говорить, что такое стиль. Короткий маленький урок для ребенка о том, как выглядеть опрятно в театре, чем отличается повседневный образ от пляжного или спортивного, этого будет достаточно. Тогда во взрослом возрасте никому ничего не нужно будет объяснять", – высказался Лисовец.

Ранее ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе предложил ввести дресс-код в театрах. Он подчеркнул, что Минкультуры РФ могло бы разработать соответствующие рекомендации или правила, которые бы регламентировали внешний вид посетителей.

Однако капельдинер Театра на Юго-Западе Татьяна Татаринова заявила, что театры не должны вводить для зрителей строгий дресс-код. Она пояснила, что зритель в первую очередь идет за эмоциями и отдыхом, а не за демонстрацией своих нарядов.