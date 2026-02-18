Форма поиска по сайту

18 февраля, 16:02

Культура

Худрук Театра Сатиры высказался насчет идеи ввести дресс-код для зрителей

Фото: ТАСС//NEWS.ru/Наталья Шатохина

Вводить строгий дресс-код для зрителей в театрах пока не обязательно, заявил "Ленте.ру" худрук Московского академического театра сатиры, заслуженный артист России Евгений Герасимов.

Он напомнил, что раньше поход в театр был особым событием, к которому готовились заранее и тщательно продумывали наряд. Однако времена меняются, и в настоящее время возможна более свободная, но при этом уместная одежда.

Главное, по словам Герасимова, чтобы внешний вид не нарушал рамки приличия и демонстрировал уважение к учреждению культуры.

Он также подчеркнул, что атмосфера в театре зависит не только от публики, но и от того, что происходит на сцене. Если артисты играют в исторических костюмах, зритель интуитивно подбирает соответствующий образ. А если действие идет в джинсах, то нет ничего плохого в том, чтобы прийти в неформальной одежде.

Ранее ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе предложил ввести дресс-код в театрах. Он подчеркнул, что Минкультуры РФ могло бы разработать соответствующие рекомендации или правила, которые бы регламентировали внешний вид посетителей.

Однако капельдинер Театра на Юго-Западе Татьяна Татаринова заявила, что театры не должны вводить для зрителей строгий дресс-код. Она пояснила, что зритель в первую очередь идет за эмоциями и отдыхом, а не за демонстрацией своих нарядов.

