18 февраля, 16:35

Шоу-бизнес

Волочкова назвала бредом слухи об операции в клинике для бомжей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Балерина Анастасия Волочкова назвала бредом новости о том, что она якобы перенесла операцию на ноге в клинике для бомжей. Об этом она заявила в беседе с изданием "Абзац".

Ранее СМИ писали, что ее прооперировали за 10 тысяч евро (примерно 909 тысяч рублей. – Прим. ред.) в одной из клиник Германии с неоднозначной репутацией. По словам местных жителей, в больнице St. Marien-Hospital не работает рентген, путают анализы, а также медучреждение обязано принимать бездомных.

Как рассказала балерина, она отправилась в Европу на творческие каникулы после тяжелого сезона и по советам знакомых выбрала самую дорогую клинику. Операцию провели два профессора. Также Волочкова отметила, что на следующий день "уже бегала", а не лежала в постели, чем очень удивила врачей.

"Неужели вы думаете, что я, человек успешный, самодостаточный, состоятельный, живущий в роскоши и не кичащийся этим, стану экономить на своем здоровье? Это же бред", – сказала она.

После операции Волочкова вернулась домой для комфортного восстановления. По мнению артистки, слухи распускают недоброжелатели, которые пытаются задеть ее честное имя.

Балерина рассказывала, что операция была профессиональной необходимостью. Волочкова призналась, что выступала на сцене в пуантах на протяжении 40 лет, несмотря на предупреждения врачей. В результате у нее увеличилась кость.

шоу-бизнес

