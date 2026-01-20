Форма поиска по сайту

20 января, 15:02

Шоу-бизнес
Волочкова назвала самой большой ошибкой в жизни расставание с предпринимателем Керимовым

Волочкова назвала самую большую ошибку в жизни

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Балерина Анастасия Волочкова назвала самую большую ошибку в своей жизни. Об этом она призналась в разговоре с Москвой 24.

По ее словам, такой ошибкой стало расставание с предпринимателем и политиком Сулейманом Керимовым, с которым артистка встречалась три года. Волочкова добавила, что была инициатором окончания отношений.

"Но я не в оправдание себе хочу сказать, что здесь немаловажную, плохую роль сыграла, к сожалению, моя завистливая мама", – отметила она.

Большое интервью с балериной Анастасией Волочковой выйдет на телеканале Москва 24 во вторник, 20 января, в 16:25.

Ранее Волочкова рассказывала, что может оставить балет ради пения. По ее признанию, она очень любит петь. Кроме того, у нее есть альбом со своими хитами и каверами на популярные композиции. Волочкова считает, что ей особенно хорошо даются лирические песни.

"Интервью": Анастасия Волочкова – о домашнем Большом театре

