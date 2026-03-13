Post Millennial: церемония "Оскара" пройдет под охраной ФБР из-за конфликта с Ираном

13 марта, 21:54

Культура
Церемония "Оскара" пройдет под охраной ФБР и спецназа из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/EPA/CHRIS TORRES

Церемония вручения премии "Оскар" в 2026 году пройдет под охраной ФБР и спецназа на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующее решение приняли организаторы премии и полиция Лос-Анджелеса, сообщает Post Millennial.

"Полиция Лос-Анджелеса значительно усилила свое присутствие, развернув специализированные подразделения и тактические группы для охраны периметра вокруг театра Долби", – говорится в материале издания.

Как сообщал телеканал ABC со ссылкой на внутренний бюллетень ведомства, ФБР предупреждало полицию Калифорнии о возможных ударах иранских беспилотников. Однако пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала эту информацию ложной.

По данным Post Millennial, опасения вызывают не только возможные прямые атаки, но и кибервмешательства и срывы мероприятия протестующими.

Церемония состоится в воскресенье, 15 марта, в Лос-Анджелесе. В борьбе за звание "Лучший фильм" встретятся 10 кинокартин, в том числе "Бугония", "F1", "Франкенштейн" и "Битва за битвой". Всего в кинопремии представлены 23 номинации.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Вашингтона в странах Персидского залива.

Американский президент Дональд Трамп на фоне происходящего заявил, что военная операция против Ирана будет завершена в довольно скором времени. Он назвал эти действия "краткосрочной экскурсией", чтобы избавиться от "некоторых лиц".

