03 марта, 17:39

Спорт
The Daily Telegraph: "Формула-1" может отменить автогонки в странах Персидского залива

"Формула-1" может отменить автогонки в странах Персидского залива

Фото: ТАСС/picture alliance/HOCH ZWEI

"Формула-1" может отменить этапы чемпионата мира по автогонкам в странах Персидского залива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Новый сезон гонок начнется в выходные в Мельбурне. В апреле соревнования планируется провести в Бахрейне и Саудовской Аравии. При этом обе страны попали под удары во время конфликта на Ближнем Востоке.

Как считает издание, решение о проведении гонок в странах Персидского залива примут до конца марта. При невозможности их организации чемпионат мира могут сократить до 22 гонок.

Еще одним вариантом газета назвала перенос соревнований в другие страны, например, в турецкий Стамбул, португальский Портиман и итальянскую Имолу.

США и Израиль нанесли первые удары по Ирану 28 февраля. Республика в ответ атаковала еврейское государство и американские военные объекты, которые расположены в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

3 марта Израиль объявил о начале крупномасштабной волны ударов по Тегерану. Их целью станут объекты инфраструктуры иранской столицы.

Число жертв среди мирного иранского населения, по актуальным данным, составляет около 787 человек, включая верховного лидера Али Хаменеи, министра обороны генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде и начальника Генштаба генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави.

