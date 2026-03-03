Более 30 россиян покинули Иран через КПП "Нурдуз-Агарак" на границе с Арменией

Фото: AP Photo/Michael Probst

Контрольно-пропускным пунктом (КПП) "Нурдуз – Агарак", расположенном на ирано-армянской границе, воспользовался уже 31 россиянин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Армении.

В диппредставительстве подчеркнули, что процесс пересечения осуществляется в обычном режиме, без каких-либо затруднений.

Граждане России начали эвакуироваться из стран Персидского залива после старта 28 февраля полномасштабной операции Израиля и США против Ирана. Например, в Азербайджан первая группа россиян была доставлена из Исламской Республики вечером 1 марта.

Однако вывоз туристов осложняется закрытием воздушного пространства еврейского государства, Ирана и других стран Персидского залива. На фоне этого Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития РФ, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании приступили к работе по восстановлению полетов в страны Ближнего Востока.

В рамках процесса в московский аэропорт Внуково из Дубая утром 3 марта удалось доставить 118 пассажиров рейсами авиакомпании flydubai. В свою очередь, перевозчик "Аэрофлот" запросил слоты для выполнения полетов из ОАЭ 4 марта и после.