Нетаньяху пообещал, что удары по "Хезболле" будут наноситься с возрастающей силой

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Израильские военные будут наращивать интенсивность ударов по шиитскому движению "Хезболла". Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе посещения авиабазы "Пальмахим" ВВС Израиля, передала его канцелярия.

Он добавил, что "Хезболла" совершила "очень большую ошибку", атаковав Израиль.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда Израиль и США начали наносить удары по Ирану. После этого республика ответно атаковала территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

"Хезболла" также начала обстрел с территории Ливана, на что Израиль стал отвечать. В результате погиб начальник штаба разведки военного крыла "Хезболлы" Хусейн Маклед. По актуальным данным, число жертв среди мирного иранского населения составляет около 787 человек.

