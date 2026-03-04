Сирия закрыла погранпереход на границе с Ливаном из-за угрозы ударов Израиля

Фото: AP Photo/Bilal Hussein

Сирия временно приостанавливает движение через пограничный переход "Джейдет – Ябус" на границе с Ливаном в связи с угрозой ударов Израиля. Об этом заявил директор главного управления по наземным контрольно-пропускным пунктам Мазен Аллуш.

Уточняется, что движения нет с обеих сторон. Накануне ливанскую сторону предупредили об эвакуации из-за возможных израильских ударов по району.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

На фоне обострившейся ситуации Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство. Российские авиакомпании, в свою очередь, приостановили туда полеты.

