Еще 7,1 тыс человек привезут в РФ на 34 рейсах с Ближнего Востока 4 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Еще 7,1 тысячи человек планируется привезти в Россию на 34 рейсах с Ближнего Востока 4 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ.

По информации ведомства, российские и зарубежные авиакомпании перевезли уже почти 6 тысяч человек на 34 рейсах 2 и 3 марта. Кроме того, был сформирован предварительный график выполнения полетов до 7 марта включительно.



"Минтранс России и подведомственная ему Росавиация находятся в постоянном диалоге с авиационными властями ближневосточных государств, координируют работу авиакомпаний по перевозке российских граждан нерегулярными рейсами", – говорится в сообщении.

Министерство уточнило, что в данный момент закрыто небо Бахрейна, Израиля, Ирака, Ирана, Катара и Кувейта.

Для минимизации рисков для пассажиров и в связи со сложной геополитической обстановкой в регионе Росавиация рекомендовала российским перевозчикам приостановить продажу билетов до 7 марта.

Согласно предварительной оценке Минтранса, перевозка россиян займет до 10 дней, то есть до 14 марта.

По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в настоящее время в странах Ближнего Востока находятся порядка 50 тысяч российских туристов. Еще 6–8 тысяч граждан РФ не могут покинуть азиатские и африканские страны из-за приостановки транзитного авиасообщения через аэропорты ОАЭ и Катара.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ республика атаковала израильскую территорию, а также американские военные базы, расположенные в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Израиль, Иран и другие страны Персидского залива закрыли воздушное пространство, а российские авиакомпании временно приостановили полеты в эти государства.

