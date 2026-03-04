Эксперт Бондарь: незаконная установка тамбурной двери может грозить штрафом

Фото: 123RF.com/zhyk1988

При установке двери в тамбуре (площадке перед квартирами) важно получить одобрение всех жильцов и согласовать проект на изменение общедомового пространства. В противном случае можно получить штраф, предупредил в разговоре с Москвой 24 общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, прежде чем монтировать дверь в тамбуре, который также называют "карманом", следует изучить документы на жилое здание. Их можно получить через обращение в управляющую компанию, например, в мобильном приложении "Госуслуги.Дом".

Если подобная конструкция уже предусмотрена проектом, ее можно устанавливать. Однако важно убедиться, что в чертежах ее монтаж возможен именно на нужном этаже: бывает так, что, например, на третьем она разрешена, а на четвертом уже нет, уточнил эксперт.





Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ Если в проекте дверь отсутствует, придется организовывать общее собрание собственников и получать их официальное разрешение на установку. Потребуется собрать голоса не менее 2/3 жильцов либо абсолютно всех, если тамбур планируется закрывать на замок.

Без оформленного протокола любой собственник имеет право потребовать демонтаж двери через суд, так как площадка принадлежит всем поровну, подчеркнул эксперт.

Когда вышеперечисленные организационные моменты решены, нужно заказывать проект на установку и согласовывать его в местной администрации. Если этого не сделать, при проверке от жилищной инспекции можно получить штраф за самовольную перепланировку по статье о нарушении правил пользования жилыми помещениями (7.21 КоАП РФ). Он составит от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей. Кроме того, придется устранять недостатки за свой счет, предупредил Бондарь.

Также при самовольной установке тамбурной двери можно нарушить требования пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП). В таком случае профильная проверка имеет право выписать штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, добавил специалист.





Дмитрий Бондарь общественный деятель, эксперт по ЖКХ На мой взгляд, самый простой вариант – попытаться делегировать установку тамбурных дверей управляющей компании. Оплачивать услугу жильцы будут из своего кармана, зато все вопросы, связанные с проектом и его согласованием, будет решать исполнитель.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что за неправильную установку видеокамеры возле дверей своей квартиры можно получить штраф в размере до 200 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 2 лет. Особенно строго будут судить в ситуации, если владелец разместит полученное видео с кем-то из жильцов в интернете.

