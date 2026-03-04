Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 19:16

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Бондарь: незаконная установка тамбурной двери может грозить штрафом

Эксперт рассказал, что грозит за самовольную установку тамбурной двери

Фото: 123RF.com/zhyk1988

При установке двери в тамбуре (площадке перед квартирами) важно получить одобрение всех жильцов и согласовать проект на изменение общедомового пространства. В противном случае можно получить штраф, предупредил в разговоре с Москвой 24 общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, прежде чем монтировать дверь в тамбуре, который также называют "карманом", следует изучить документы на жилое здание. Их можно получить через обращение в управляющую компанию, например, в мобильном приложении "Госуслуги.Дом".

Если подобная конструкция уже предусмотрена проектом, ее можно устанавливать. Однако важно убедиться, что в чертежах ее монтаж возможен именно на нужном этаже: бывает так, что, например, на третьем она разрешена, а на четвертом уже нет, уточнил эксперт.

Если в проекте дверь отсутствует, придется организовывать общее собрание собственников и получать их официальное разрешение на установку. Потребуется собрать голоса не менее 2/3 жильцов либо абсолютно всех, если тамбур планируется закрывать на замок.
Дмитрий Бондарь
общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Без оформленного протокола любой собственник имеет право потребовать демонтаж двери через суд, так как площадка принадлежит всем поровну, подчеркнул эксперт.

Когда вышеперечисленные организационные моменты решены, нужно заказывать проект на установку и согласовывать его в местной администрации. Если этого не сделать, при проверке от жилищной инспекции можно получить штраф за самовольную перепланировку по статье о нарушении правил пользования жилыми помещениями (7.21 КоАП РФ). Он составит от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей. Кроме того, придется устранять недостатки за свой счет, предупредил Бондарь.

Также при самовольной установке тамбурной двери можно нарушить требования пожарной безопасности (статья 20.4 КоАП). В таком случае профильная проверка имеет право выписать штраф от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, добавил специалист.

На мой взгляд, самый простой вариант – попытаться делегировать установку тамбурных дверей управляющей компании. Оплачивать услугу жильцы будут из своего кармана, зато все вопросы, связанные с проектом и его согласованием, будет решать исполнитель.
Дмитрий Бондарь
общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что за неправильную установку видеокамеры возле дверей своей квартиры можно получить штраф в размере до 200 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 2 лет. Особенно строго будут судить в ситуации, если владелец разместит полученное видео с кем-то из жильцов в интернете.

Читайте также


Трошина Любовь

обществоЖКХэксклюзив

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика