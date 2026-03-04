Путин освободил двух насильно мобилизованных в ВСУ граждан Венгрии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин освободил двух граждан Венгрии, которые были насильно мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и попали в российский плен. Решение глава государства огласил на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

В ходе беседы министр обратился к российскому лидеру с просьбой отпустить некоторых военнопленных венгерского происхождения. Путин в ответ отметил, что этот вопрос затрагивал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой – прямо в самолет, на котором вы сюда приехали и на котором вы вернетесь в Будапешт", – сказал президент России.

Ранее Путин во время телефонного разговора с Орбаном указал на принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине и стремление проводить суверенный курс в международной политике.

Лидеры двух стран обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке, включая возможные последствия для состояния мирового энергетического рынка. Также они договорились продолжить контакты.