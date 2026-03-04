Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 20:31

Политика

Путин освободил двух насильно мобилизованных в ВСУ граждан Венгрии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин освободил двух граждан Венгрии, которые были насильно мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и попали в российский плен. Решение глава государства огласил на встрече с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

В ходе беседы министр обратился к российскому лидеру с просьбой отпустить некоторых военнопленных венгерского происхождения. Путин в ответ отметил, что этот вопрос затрагивал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой – прямо в самолет, на котором вы сюда приехали и на котором вы вернетесь в Будапешт", – сказал президент России.

Ранее Путин во время телефонного разговора с Орбаном указал на принципиальную позицию руководства Венгрии в поддержку политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине и стремление проводить суверенный курс в международной политике.

Лидеры двух стран обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке, включая возможные последствия для состояния мирового энергетического рынка. Также они договорились продолжить контакты.

Читайте также


властьполитика

Главное

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

Как правильно организовать цифровой детокс?

Сначала стоит определиться, что именно нужно ограничить: только социальные сети или поток новостей

Нужно найти пару человек, которые смогут оповестить в случае экстренной ситуации

Читать
закрыть

Какие профессии могут стать доступны для женщин в будущем?

Речь идет о машинистах экскаваторов и погрузочных машин

Женщины смогут быть работниками шахт и горнодобывающих предприятий

Читать
закрыть

Как вернуть деньги за сорванный отдых из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Если в договоре не прописан возврат денег при форс-мажоре, путешественник имеет право подать претензию

Претензию можно отправить в электронном виде, но она должна быть оформлена официально

Читать
закрыть

Зачем вводится устный экзамен по истории перед ОГЭ?

Мера улучшит качество образования, а интерес к истории будет возрастать

Однако эксперты уверены: нововведение создаст лишнюю нагрузку на учеников

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье глаз?

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз, чтобы расслабить хрусталик и снизить спазм

Стоит приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика