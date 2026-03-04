Офтальмолог Федорова назвала способ избежать развития проблем со зрением

Международный день очкарика отмечается ежегодно 4 марта, помогая привлечь внимание к проблемам нарушения зрения. От чего зависит здоровье глаз и как его сохранить, разбиралась Москва 24.

Держать расстояние

Рефракционные нарушения (состояния, при которых лучи света, проникающие в глаз, не фокусируются на сетчатке и создают нечеткость видения) являются одной из самых частых проблем со зрением у детей и взрослых. Это и становится причиной близорукости, рассказала Москве 24 врач-офтальмолог Ольга Васильева.

"Если проблема началась еще в детстве, то по мере роста ребенка и в зависимости от его зрительных нагрузок она может постепенно прогрессировать. Поэтому, чтобы скорректировать патологию, необходимо носить очки или специальные линзы", – отметила эксперт.

Пресбиопия, или, как ее еще называют, возрастная дальнозоркость, при которой глазу становится труднее фокусироваться на близких предметах, является еще одной частой проблемой. В этом случае также обязательно ношение очков, указала врач.





Ольга Васильева врач-офтальмолог Также с возрастом можно столкнуться с таким состоянием, которое называется катаракта. Это постепенное помутнение хрусталика глаза или естественной линзы, когда резкость, контрастность и качество изображения плавно снижаются. Такой процесс является физиологическим, поэтому катаракта рано или поздно развивается у всех. И избавиться от проблемы можно только с помощью хирургического лечения.

В свою очередь, многие заболевания способны передаваться по наследству, в частности, это относится к дистрофическому изменению роговицы и сетчатки. Например, при последней патологии происходит постепенное разрушение светочувствительных клеток: человек может жаловаться на черные мушки или вспышки перед глазами.

"По наследству передается и близорукость. Поэтому если родители носят очки или контактные линзы, то с большей вероятностью такие же очки появятся и у их ребенка", – отметила офтальмолог.

При этом бесконтрольное использование гаджетов, особенно в детском возрасте, способствует проявлению либо прогрессированию такого заболевания. Планшеты, компьютеры, телефоны – это близкорасположенные объекты, которые сильно напрягают глаза, причем гораздо больше, чем обычные книги, указала Васильева.

Поэтому при взаимодействии с гаджетами необходимо соблюдать определенные условия: в помещении должно быть хорошее освещение, телефон или планшет важно располагать на расстоянии 30–35 сантиметров от глаз, компьютер или ноутбук – не ближе 50–60 сантиметров. Нужно занять и правильное положение: не смотреть в экран лежа, полулежа или на боку, а также соблюдать лимит по времени. Он составляет 15–20 минут для детей до 13 лет, не более двух-трех подходов в день. Подросткам 14–18 лет допустимо использовать гаджет 20–30 минут за сеанс, при этом в сумме нельзя проводить за телефоном более 1–1,5 часа в день, отметила эксперт.

Регулярные перерывы

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ирина Федорова добавила, что взрослым, которые в силу загруженности проводят перед экраном много времени, важно делать небольшой перерыв каждые 10 минут.

Во время отдыха можно сделать гимнастику для глаз – несколько раз в течение пары секунд фокусировать взгляд на предмете вдали, а затем вблизи. Это поможет расслабить хрусталик и снизит его спазм, отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.





Ирина Федорова врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Нужно по возможности обеспечить дополнительное освещение, одной яркости экрана недостаточно. Свет должен быть не холодным, а теплым, ближе к желтому. Также важно контролировать яркость монитора: она должна быть комфортной для глаз и не вызывать напряжение или головную боль.

Кроме того, можно приобрести очки с линзами, защищающими от синего излучения. Сам компьютер должен находиться примерно на уровне глаз (допускаются небольшие отклонения выше или ниже).

"Маркером того, что все установлено верно, будет ощущение комфорта при чтении текста. Человек не должен напрягать глаза или сильно наклонять корпус при работе", – указала Федорова.

Кроме организации рабочего пространства, необходимо проходить профилактическое обследование. Школьникам рекомендовано посещать офтальмолога один раз в год, чтобы исключить заболевания или вовремя начать лечение/коррекцию в случае необходимости.

Взрослый, не имеющий проблем со зрением, может посещать офтальмолога в том случае, если появляются жалобы. Однако лучше делать профилактический осмотр хотя бы раз в 3–5 лет, заключила специалист.