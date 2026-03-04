Кержаков объяснил, зачем ему должность в администрации Санкт-Петербурга

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Бывший футболист российской сборной Александр Кержаков решил получить должность спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга по спортивным вопросам с целью улучшения, повышения доступности и популяризации спортивных мероприятий в городе. Об этом он сообщил в беседе с РБК.

Экс-футболист объявил о своей новой работе в своем телеграм-канале, опубликовав фотографию двери со своим именем и новой должностью. Позднее информацию подтвердила петербургская администрация.

Сам же Кержаков раскрыл, что предложение о новой должности ему поступило от губернатора Александра Беглова.

"Для меня это возможность делиться своим опытом профессионального спортсмена. Участвовать в развитии спорта в моем любимом городе. Также курировать развитие дворового спорта, курировать строительство городских спортивных объектов", – пояснил он.

Кержаков играл за "Зенит", "Севилью" и московское "Динамо". Он завершил карьеру в 2017 году, после чего работал тренером юношеской сборной России, "Томи", "Нижнего Новгорода", кипрской "Кармиотиссы", казахстанского "Кайрата" и сербского "Спартака".

