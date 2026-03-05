Силы ПВО Саудовской Аравии ликвидировали 3 крылатые ракеты над центром страны

Фото: ТАСС/Sipa USA/Abaca Press

Саудовские средства ПВО перехватили 3 крылатые ракеты над центральной частью королевства. Об этом сообщило Министерство обороны Саудовской Аравии.

В заявлении оборонного ведомства отмечается, что инцидент произошел в небе в районе города Эль-Хардж, расположенного южнее столицы Эр-Рияда.

Подробности произошедшего на данный момент не приводятся.

Израиль и США нанесли первые удары по Ирану 28 февраля, после чего в республике объявили чрезвычайное положение. Затем Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В связи с эскалацией в регионе главы МИД стран Персидского залива и ЕС проведут экстренную онлайн-встречу 5 марта. Главной темой переговоров станет обсуждение "последствий иранской агрессии против стран залива". Участие в беседе примет в том числе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.