Размер материнского капитала может превысить миллион рублей в 2027 году

Фото: depositphotos/vodolej

В 2027 году максимальный размер материнского капитала в России может впервые превысить 1 миллион рублей. Такой прогноз в беседе с РИА Новости представила заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева.

Она уточнила, что реализация этого сценария напрямую зависит от сохранения текущих темпов индексации выплат. Важным условием также является стабильность экономической ситуации, которая позволит государству не менять вектор социальной политики.

Макаренцева отметила, что достижение психологической отметки в миллион рублей будет иметь важное символическое значение. Это продемонстрирует последовательное наращивание мер господдержки для семей с детьми с учетом инфляционных процессов, происходящих в экономике.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести в стране "отцовский капитал" для многодетных детей. По его мнению, выплаты в размере 2 миллионов рублей могли бы стимулировать мужчин реализовать свои репродуктивные планы.